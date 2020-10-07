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СК назвал Китай основным потребителем иркутского контрабандного леса

СК назвал Китай основным потребителем иркутского контрабандного леса
Экономика, 
За последние пять лет было возбуждено более 50 уголовных дел

Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области. Об этом заявил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.

Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС.

- За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 миллионов рублей, - цитирует его РИА Новости.

- Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован, - сказал Вастьянов, отвечая на вопрос, о каких конкретно странах идет речь.
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