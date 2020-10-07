СК назвал Китай основным потребителем иркутского контрабандного леса

За последние пять лет было возбуждено более 50 уголовных дел



Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области. Об этом заявил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.



Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС.



- За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 миллионов рублей, - цитирует его РИА Новости.



- Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован, - сказал Вастьянов, отвечая на вопрос, о каких конкретно странах идет речь.

