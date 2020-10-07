В Улан-Удэ выделили ещё 2,3 млн на ямочный ремонт

Новые выбоины образовались из-за интенсивного движения и осадков



В Улан-Удэ дорожники в этом году заделали более 14,3 тысяч кв. метров ям и залили более пяти тысяч погонных метров трещин на дорогах, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



На ямочный ремонт было выделено более 12,3 млн рублей. Ремонтом занимались подрядные организации ООО «Арс Строй» и ООО «Русстройконтроль».



- Однако из-за обильных осадков на дорогах с наиболее интенсивным движением образовались новые выбоины, ямы и просадки. Чтобы оперативно решить эту проблему, изысканы дополнительные средства в размере 2,3 млн рублей. Проведены торги и определена подрядная организация – СК «Развитие», - сообщили в комитете.



Новому подрядчику предстоит заделать 2625 кв. м. до 15 октября.



Ямочный ремонт проведут по множеству улиц, в том числе по самым оживлённым магистралям города: пр. 50-летия Октября, пр. Автомобилистов, улицам Лимонова, Н. Петрова, Цивилева, Терешковой, Ключевская, Мокрова, Борсоева, Смолина, Кирова, Банзарова.

