Российские авиакомпании получили допуск на полёты в 24 страны

Этот документ, впрочем, не означает возобновление авиасообщения



Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны, соответствующий приказ выпустила Росавиация. В списке стран есть и те, сообщение с которыми которые пока не возобновилось, отмечает РИА Новости.



Так, авиакомпании получили допуск в открытые страны: Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Турцию и Танзанию. Среди закрытых стран, допуск на полеты в которые уже выдан, — Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркменистан, Чехия, Узбекистан.



Перевозчики также получили допуски на чартерные полёты в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию и на Кубу.



Представитель Росавиации подчеркнула, что этот документ не означает возобновление авиасообщения.



- Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов, - цитирует РИА Новости представителя Росавиации.





