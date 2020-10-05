Таковы итоги за 2019 год
В 2019 году в Бурятии было произведено сельского хозяйства на сумму 16 492 млн. рублей, сообщил Бурятстат. Слегка снизилось производство и продукции растениеводства, и животноводства.
- Если в целом по Российской Федерации в продукции сельского хозяйства наибольший удельный вес занимает продукция растениеводства, то для нашей республики характерна животноводческая направленность. Удельный вес продукции животноводства составил 67,9 %, - отмечают в Бурятстате.
Среди регионов России Республика Бурятия по производству продукции сельского хозяйства в 2019 году заняла 65 место.
Бурятия на 65-м месте по производству продукции сельского хозяйства
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