Выезд за границу осложняет коронавирус
На новогодние каникулы 2021 года россияне отправятся отдыхать на Байкал в Бурятию. Об этом в интервью изданию Ura.ru. сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его прогнозу, россияне будут путешествовать внутри страны, поскольку перспективы вылетов за границу достаточно сомнительны из-за роста заболеваемости коронавирусом.
- Черноморское побережье готовится к приёму гостей: на новогодних каникулах традиционно туда ездят на оздоровление. Будет популярен горнолыжный туризм — Красная Поляна, Эльбрус. Останется [популярной] Вологодская область, куда ездят в гости к Деду Морозу. Также россияне предпочитают в новогодние праздники поездки на Байкал, в Бурятию, по Золотому кольцу и в Санкт-Петербург, — рассказал Юрий Барзыкин.
По его словам, популярность отечественного туризма зимой возрастёт, в том числе, благодаря государственной программе кэшбека за внутренние туры, которая действует до 10 января 2021 года. А перспективы вылетов за границу Юрий Барзыкин назвал туманными из-за динамики заболеваемости коронавирусом.
Россияне проведут новогодние каникулы на Байкале в Бурятии
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