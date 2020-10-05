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Россияне проведут новогодние каникулы на Байкале в Бурятии

Россияне проведут новогодние каникулы на Байкале в Бурятии
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Выезд за границу осложняет коронавирус

На новогодние каникулы 2021 года россияне отправятся отдыхать на Байкал в Бурятию. Об этом в интервью изданию Ura.ru. сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его прогнозу, россияне будут путешествовать внутри страны, поскольку перспективы вылетов за границу достаточно сомнительны из-за роста заболеваемости коронавирусом.

- Черноморское побережье готовится к приёму гостей: на новогодних каникулах традиционно туда ездят на оздоровление. Будет популярен горнолыжный туризм — Красная Поляна, Эльбрус. Останется [популярной] Вологодская область, куда ездят в гости к Деду Морозу. Также россияне предпочитают в новогодние праздники поездки на Байкал, в Бурятию, по Золотому кольцу и в Санкт-Петербург, — рассказал Юрий Барзыкин.

По его словам, популярность отечественного туризма зимой возрастёт, в том числе, благодаря государственной программе кэшбека за внутренние туры, которая действует до 10 января 2021 года. А перспективы вылетов за границу Юрий Барзыкин назвал туманными из-за динамики заболеваемости коронавирусом.


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