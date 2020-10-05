На лесовосстановление выделено 1,2 млн. рублей из федерального бюджета
Лесники Бурятии получат в 2021 году на заготовку семян для восстановления леса, сгоревшего при пожарах или уничтоженного «чёрными» лесорубами, 1,2 млн рублей - вдвое больше, чем в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства.
- В следующем году планируется увеличение поддержки из федерального бюджета для заготовки семян в размере 1,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем было выделено для заготовки семян лесных растений в 2020 году, - сообщили в ведомстве.
В этом году в республике заготовили более 400 кг семян сосны, высадили более 3 млн сеянцев на пострадавших от пожаров площадях. Всего с учётом страхового фонда в республике сформировали запас семян сосны в объёме более 800 кг.
Бурятии вдвое увеличили финансирование на семена деревьев
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