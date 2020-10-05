Проблемой занималась в том числе бурятский омбудсмен
На контроле уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой находилась ситуация с выплатой задолженности по заработной плате работникам АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод».
По запросу омбудсмена информация о принимаемых мерах по погашению задолженности рассмотрена на заседании комиссии при правительстве Бурятит по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда и занятости населения.
По итогам заседания комиссия дала поручение министерству промышленности и торговли Бурятии совместно с АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» решить вопрос о ликвидации задолженности по заработной плате в срок до 10 сентября.
- В настоящее время, по информации работодателя, работникам, обратившимся с жалобами, задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
Работникам «Улан-Удэнского авиаремонтного завода» выплатили долги
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