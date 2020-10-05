Работникам «Улан-Удэнского авиаремонтного завода» выплатили долги

Проблемой занималась в том числе бурятский омбудсмен



На контроле уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой находилась ситуация с выплатой задолженности по заработной плате работникам АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод».



По запросу омбудсмена информация о принимаемых мерах по погашению задолженности рассмотрена на заседании комиссии при правительстве Бурятит по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда и занятости населения.



По итогам заседания комиссия дала поручение министерству промышленности и торговли Бурятии совместно с АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» решить вопрос о ликвидации задолженности по заработной плате в срок до 10 сентября.



- В настоящее время, по информации работодателя, работникам, обратившимся с жалобами, задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.





