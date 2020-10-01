Бурятии выделят 81 миллион на восстановление лесов

Увеличится финансирование на заготовку семян



Бурятии выделят более 81 миллионов рублей для восстановления лесов. Об этом сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.



- В этом году мы вышли с обращением по воспроизводству лесов на федеральный уровень. Правительство РФ нас поддержало – в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», Бурятии планируется увеличить финансирование на восстановление лесов до 81 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было выделено на лесовосстановление в этом году, - рассказал Александр Мартынов.



Помимо этого, в следующем году планируется увеличение поддержки из федерального бюджета для заготовки семян в размере 1,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем было выделено для заготовки семян лесных растений в 2020 году.



Лесники Бурятии в этом году заготовили более 400 кг семян сосны и высадили более 3 миллионов сеянцев на погибших от пожаров площадях. Сейчас в республике продолжается работа по восстановлению лесов – компенсационные посадки и содействие естественному восстановлению леса, сообщили в агентстве лесного хозяйства.



