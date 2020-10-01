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Бурятии выделят 81 миллион на восстановление лесов

Бурятии выделят 81 миллион на восстановление лесов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Увеличится финансирование на заготовку семян

Бурятии выделят более 81 миллионов рублей для восстановления лесов. Об этом сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.

- В этом году мы вышли с обращением по воспроизводству лесов на федеральный уровень. Правительство РФ нас поддержало – в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», Бурятии планируется увеличить финансирование на восстановление лесов до 81 млн рублей. Это в четыре раза больше, чем было выделено на лесовосстановление в этом году, - рассказал Александр Мартынов.

Помимо этого, в следующем году планируется увеличение поддержки из федерального бюджета для заготовки семян в размере 1,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем было выделено для заготовки семян лесных растений в 2020 году.

Лесники Бурятии в этом году заготовили более 400 кг семян сосны и высадили более 3 миллионов сеянцев на погибших от пожаров площадях. Сейчас в республике продолжается работа по восстановлению лесов – компенсационные посадки и содействие естественному восстановлению леса, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Лес лесовосстановление
 
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