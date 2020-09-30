«ТГК-14» и «БурГражданСтрой» подписали договор купли-продажи объектов на ТЭЦ-2
В Бурятии ПАО «ТГК-14», крупнейшее предприятие в республике, обеспечивающее тепловой энергией потребителей региона, подписало с ООО «БурГражданСтрой» договор купли-продажи базы бетонно-растворного хозяйства.
Приобретение производственного комплекса республиканским застройщиком позволит создать домостроительный комбинат рядом с ТЭЦ-2 и обеспечить развитие строительной отрасли и города, и республики в целом.
- Несмотря на пандемию все корпоративные процедуры были полностью соблюдены и проведены быстро с учётом всех санитарно-гигиенических мер безопасности, - подчеркнул заместитель гендиректора ПАО «ТГК-14» по корпоративно-правовому регулированию Алексей Какаулин. – Сделка с длительной рассрочкой платежей одобрена советом директоров ПАО «ТГК-14» и в настоящий момент подлежит государственной регистрации.
Теплоснабжение домостроительного комбината обеспечит Улан-Удэнская ТЭЦ-2, а в долгосрочной перспективе возможно обеспечит подключение к теплу новых жилых кварталов в районе застройки.
Помимо базы бетонно-растворного хозяйства общей площадью 5553 кв. м и административного здания площадью 1992,80 кв. м, на территории имеются промышленные площадки, на которых размещены объекты незавершенного строительства: производственная база, площадка складирования материалов, база комплектации материалов, склад ГСМ, тёплая стоянка, трансформаторная подстанция и земельный участок площадью 3,7 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
В Бурятии создадут домостроительный комбинат рядом с ТЭЦ-2
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