В туристской отрасли Бурятии смогли сохранить более 95% рабочих мест

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Об этом заявили на совете по развитию туризма при главе Бурятии



Благодаря федеральным и республиканским мерам господдержки численность работников в туристской отрасли Бурятии удастся сохранить на уровне 1079 человек. Это 95,9% от численности до ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Цифра была озвучена на заседании совета по развитию туризма при главе Бурятии.



- Для нас туризм – это одно из стратегических направлений деятельности, особенно в Центральной экологической зоне. Иных видов деятельности в больших масштабах там быть не может: добычу полезных ископаемых мы не организуем, промышленное производство не создадим на этих территориях. Но не только из-за экологических ограничений нужно развивать в республике именно туризм. Нам природой дано уникальное богатство. Байкал является магнитом для путешественников всего мира. Наша задача - этим даром грамотно распорядиться без ущерба природе Байкала и местным жителям. Чтобы местные жители могли зарабатывать, за счёт правильной, цивилизованной организации отдыха создавать экологически безвредные туристические продукты, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В туристской отрасли Бурятии работают 27 туроператоров, 14 санаторно-курортных организаций, 65 турагентств, 486 коллективных средств замещения. Сферы оказания туристских услуг, гостиничного и санаторно-курортного комплекса признаны одними из наиболее пострадавших вследствие распространения коронавируса. Они включены в перечень сфер экономической деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки на федеральном уровне.



Кроме того, правительство Бурятии за счёт средств республиканского бюджета ввело дополнительные меры поддержки:



- предоставление субсидий туроператорам на возмещение 80% затрат по арендной плате помещений, используемых для оказания услуг с 1 апреля по 30 июня. Всего поступило 15 заявок, из которых 13 одобрено;



- возмещение 80% затрат гостиниц и прочих коллективных средств размещения по оплате коммунальных услуг. Поступило 66 заявок, из которых 49 одобрено, общая сумма предоставленной субсидии составила 9,4 млн рублей;



- возмещение затрат санаторно-курортным организациям на выплату заработной платы, коммунальных услуг, обеспечение исполнения рекомендаций управления Роспотребнадзора. Оказана адресная поддержка градообразующим организациям «Байкалкурорт» и «Нилова Пустынь», которые не могут воспользоваться предусмотренными для субъектов малого и среднего предпринимательства мерами поддержки. Данным учреждениям предоставлены субсидии из регионального бюджета в объеме 24,4 млн рублей.



Совокупный объем адресной финансовой господдержки организаций туристской отрасли из республиканского бюджета в 2020 году составляет 49,4 млн рублей.



За счёт федерального бюджета на сохранение занятости и оплаты труда выплачены субсидии в объеме 31 млн рублей 370 субъектам малого предпринимательства в сфере туризма работников и 172 организациям, осуществляющим гостиничную деятельность. На проведение мероприятий по профилактике COVID-19 – на общую сумму 7,86 млн рублей. Всего за счет федерального бюджета туристские организации поддержаны на общую сумму 38,9 млн рублей.



