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В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля

В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
Экономика,  Фото:pixabay.com
В минсельхозпроде назвали среднюю урожайность

Аграрии Бурятии выкопали 36,4 тысяч тонн картофеля. Сейчас убрано во всех категориях хозяйств 2,4 тыс. гектаров или ¼ от общей площади, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

- В целом по республике, средняя урожайность картофеля на текущую дату составила 150,3 центнеров с гектара, у сельхозтовапроизводителей - 177,4 ц/га. Добавим, что в этом году площади под этой культурой составили почти 10,3 тыс. га, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба- Жалсан Чирипов.

Лидером стал СПК «Газар» Иволгинского района. Здесь убрано 160 га. или 97%.
картофель сельское хозяйство
 
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