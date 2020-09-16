В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля

В минсельхозпроде назвали среднюю урожайность



Аграрии Бурятии выкопали 36,4 тысяч тонн картофеля. Сейчас убрано во всех категориях хозяйств 2,4 тыс. гектаров или ¼ от общей площади, сообщает минсельхозпрод Бурятии.



- В целом по республике, средняя урожайность картофеля на текущую дату составила 150,3 центнеров с гектара, у сельхозтовапроизводителей - 177,4 ц/га. Добавим, что в этом году площади под этой культурой составили почти 10,3 тыс. га, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба- Жалсан Чирипов.



Лидером стал СПК «Газар» Иволгинского района. Здесь убрано 160 га. или 97%.

