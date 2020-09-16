В минсельхозпроде назвали среднюю урожайность
Аграрии Бурятии выкопали 36,4 тысяч тонн картофеля. Сейчас убрано во всех категориях хозяйств 2,4 тыс. гектаров или ¼ от общей площади, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
- В целом по республике, средняя урожайность картофеля на текущую дату составила 150,3 центнеров с гектара, у сельхозтовапроизводителей - 177,4 ц/га. Добавим, что в этом году площади под этой культурой составили почти 10,3 тыс. га, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба- Жалсан Чирипов.
Лидером стал СПК «Газар» Иволгинского района. Здесь убрано 160 га. или 97%.
В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
Экономика, Фото:
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