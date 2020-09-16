Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель

КРДВ объявляет отбор на должность директора дочернего общества в республике
В Бурятии стартовал отбор претендентов на должность директора дочернего общества Корпорации развития Дальнего Востока в республике. В обязанности руководителя управляющей компании ТОР «Бурятия» входят реализация стратегии корпорации, управление хозяйственной, финансово-экономической и иной деятельностью, обеспечение взаимодействия и контроль деятельности резидентов ТОР, развитие отношений с потенциальными инвесторами ТОР.
Требования, предъявляемые к кандидатам: высшее образование в сфере экономики и финансов, проектирования и строительства, юриспруденции, а также опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет (желателен стаж работы в строительной отрасли). Важным является наличие опыта взаимодействия с государственными органами власти.
Проведение открытого отбора претендентов состоит из нескольких этапов. 16 сентября начался приём резюме в свободной форме, которые необходимо направлять на электронную почту hr@erdc.ru. С 23 октября с кандидатами, чьи резюме пройдут первичный отбор и будут признаны соответствующими заявленным требованиям, состоятся онлайн-интервью по компетенциям, в ходе которых необходимо будет ответить на ситуативные и проективные вопросы. До 9 ноября на основе результатов выполнения практического задания комиссия отберёт лучших претендентов и определит финалистов отбора на должность директора дочернего общества. Согласование победителя отбора состоится 18 ноября.
Являясь полноценным представительством АО «КРДВ» в регионе, управляющая компания в режиме «одного окна» оказывает резидентам территории опережающего развития и потенциальным инвесторам широкий спектр услуг и полноценную поддержку. Ещё одним важным направлением деятельности дочернего общества является организация строительства и эксплуатации инфраструктуры ТОР: автомобильных и железных дорог, объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока.
Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель
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