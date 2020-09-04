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В Бурятии подали почти 4 тысяч заявок на бесплатные гектары

В Бурятии подали почти 4 тысяч заявок на бесплатные гектары
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество заявок на получение «дальневосточного гектара» в Бурятии растет с каждым месяцем

С 1 августа 2020 года любой россиянин может получить земельный участок площадью до одного гектара в Бурятии в безвозмездное пользование сроком на 5 лет.

Так, за август в управление Росреестра по Республике Бурятия в рамках программы «На Дальний Восток» поступило более 200 заявлений на кадастровый учет и (или) регистрацию прав.

За весь период действия программы рассмотрено более 3,9 тысяч заявлений, сообщили в управлении Росреестра.

Наиболее активно формируются земельные участки на территории Кабанского (777), Тарбагатайского (559), Иволгинского (509), Кяхтинского (444), Прибайкальского (384) и Селенгинского (328) районов.
дальневосточный гектар
 
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