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На строительство суворовского училища в Иркутске потратят 6,4 млрд рублей

На строительство суворовского училища в Иркутске потратят 6,4 млрд рублей
Экономика,  Фото:правительство Иркутской области
3 сентября подписали трёхстороннее соглашение о создании Иркутского суворовского военного училища минобороны России

Свои подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Будущее суворовское училище будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

Министерство обороны, начиная с этого года, финансирует строительство объектов училища. Объём закладываемых до 2022 года средств – 6,4 млрд рублей.

Суворовское училище построят на территории бывшего военно-авиационного инженерного училища, расформированного 11 лет назад.

суворовское военное училище
 
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