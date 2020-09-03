Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Такое решение принял оперативный штаб, исходя из ранее опубликованных критериев эпидемиологической безопасности. То есть в стране должно быть не больше 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, а также зарегистрировано не более одного процента за 14 дней прироста новых случаев заболевания за сутки. Коэффициент распространения COVID-19 за семь дней должен не превышать единицу. При открытии границ применяется принцип взаимности, сообщает РИА Новости.



В настоящее время россияне имеют возможность свободно отправиться в такие страны, как Великобритания, Турция, Танзания, Абхазия, Швейцария. Приняли решение открыть свои границы для россиян Черногория, Хорватия, Белоруссия, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.



Постепенно сообщение с Россией открывают другие страны. Так, 31 августа Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в Молдавию. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю Греция.



У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Также не во все страны можно добраться на самолете. Кроме того, Россия и Белоруссия пока не договорились окончательно о возобновлении транспортного сообщения, отмечает РИА Новости.





Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивскими островами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.На взаимной основе возобновится международное авиасообщение с Каиром (три рейса в неделю), Дубаем (два рейса в неделю) и мальдивским аэропортом Велана (два рейса в неделю).