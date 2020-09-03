На севере Бурятии за 3 млн отремонтировали дом культуры

В селе Байкальское готов распахнуть свои двери обновлённый дом культуры



В селе Байкальское Северо-Байкальского района завершился ремонт дома культуры. Общая стоимость ремонта - 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Капитальный ремонт здания не проводился с 50-х годов прошлого столетия. Здание ДК построено в 1950 году. Ранее здесь находилась пекарня, затем продовольственный магазин. В 1998 году здание переоборудовали под дом культуры. Площадь здания 225 кв.м., кроме зрительного зала и методических кабинетов, здесь расположена и библиотека.



В здании были ветхие помещения, отсутствовали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, устаревшее оборудование. После ремонта в здании появятся зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные залы и библиотечное пространство.



При доме культуры работают 14 творческих кружков, которые посещают более 100 человек. Это театр эстрадных миниатюр, вокальная группа «Сударушка», вокальная детская группа «Звездочки», кукольный театр, вокальное направление. Для взрослых здесь также можно найти клубы по интересам: клуб выходного дня, теннис, ТОСы, клуб «На огонёк», «Затейник», «Веселая горница», «Добрые встречи», «Молодая семья».





