 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

На севере Бурятии за 3 млн отремонтировали дом культуры

На севере Бурятии за 3 млн отремонтировали дом культуры
Экономика,  Фото:minkultrb.ru
В селе Байкальское готов распахнуть свои двери обновлённый дом культуры

В селе Байкальское Северо-Байкальского района завершился ремонт дома культуры. Общая стоимость ремонта - 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Капитальный ремонт здания не проводился с 50-х годов прошлого столетия. Здание ДК построено в 1950 году. Ранее здесь находилась пекарня, затем продовольственный магазин. В 1998 году здание переоборудовали под дом культуры. Площадь здания 225 кв.м., кроме зрительного зала и методических кабинетов, здесь расположена и библиотека.

В здании были ветхие помещения, отсутствовали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, устаревшее оборудование. После ремонта в здании появятся зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные залы и библиотечное пространство.

При доме культуры работают 14 творческих кружков, которые посещают более 100 человек. Это театр эстрадных миниатюр, вокальная группа «Сударушка», вокальная детская группа «Звездочки», кукольный театр, вокальное направление. Для взрослых здесь также можно найти клубы по интересам: клуб выходного дня, теннис, ТОСы, клуб «На огонёк», «Затейник», «Веселая горница», «Добрые встречи», «Молодая семья».


дом культуры ремонтные работы минкультуры РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На севере Бурятии за 3 млн отремонтировали дом культуры
На севере Бурятии за 3 млн отремонтировали дом культуры
Экономика, 03.09.2020
В селе Байкальское готов распахнуть свои двери обновлённый дом культуры
Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
Экономика, 02.09.2020
Нужен отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель
Бурятию включили в турмаршрут «Золотое кольцо Сибири»
Бурятию включили в турмаршрут «Золотое кольцо Сибири»
Экономика, 01.09.2020
При этом в маршрут не попало Забайкалье
Перепись покажет источники средств к существованию в Бурятии
Перепись покажет источники средств к существованию в Бурятии
Экономика, 31.08.2020
Всероссийская перепись, которая состоится весной 2021 года, покажет, на что живут жители Бурятии
Через Бурятии в Монголию отправили 35 тонн свинины
Через Бурятии в Монголию отправили 35 тонн свинины
Экономика, 28.08.2020
За неделю досмотрена 201 тонна продукции  
Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»
Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»
Экономика, 28.08.2020
Стартовал шестой международный военно-технический форум «Армия-2020» – главное событие года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса
В Улан-Удэ ремонтируют бомбоубежище
В Улан-Удэ ремонтируют бомбоубежище
Экономика, 27.08.2020
Бомбоубежище строили для местных жителей и работников авиазавода
В Бурятии затопило сенокосные угодья
В Бурятии затопило сенокосные угодья
Экономика, 27.08.2020
Пострадали более 400 личных подсобных хозяйств
В Бурятии заготовлено 50% грубых кормов
В Бурятии заготовлено 50% грубых кормов
Экономика, 27.08.2020
Скошено травы на площади 225 тысяч гектаров

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^