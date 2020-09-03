Ремонт ведётся с начала мая
Дорога на улице Дальневосточная готова на 75%, сообщила пресс-служба мэрии Улан-Удэ. Сейчас строители завершили устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, на 50% завершили покрытие верхнего слоя из асфальтобетонного покрытия, ведут работы по устройству бортового дорожного камня.
К ремонту участка протяженностью 2 км 830 метров строители приступили с 6 мая. На ремонт ул. Дальневосточной направлено более 57 млн рублей.
Улица Дальневосточная – одна из магистральных улиц городского значения, которая давно нуждалась в ремонте. Её ремонт вошел в план 2020 года по итогам опросов жителей города, проводившихся на сайте минтранса Бурятии и администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ дорога на Дальневосточной готова на 75%
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