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Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
Экономика,  Фото:pixabay.com
Нужен отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России. Пока разрешён въезд до 500 человек в неделю, сообщает РИА Новости.

Россияне смогут въезжать в Грецию исключительно воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе россияне должны обязательно иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилёта в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных. Также у въезжающих должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полёты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию, в ближайшее время въезд может разрешить Польша.


туризм Греция
 
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