В Кабанском районе Бурятии ремонтируют трассу «Байкал»

Капремонт выполнен уже на 55%



На 55% выполнен капремонт объекта федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Участок трассы Р-258 «Байкал» (с 335 по 362 км) приводят в нормативное состояние с прошлого года.



На участке с 339 по 347 км, где ранее устроили дорожное покрытие, в этом году укрепили обочины и довели земляное полотно до проектных значений. Продолжаются планировочные работы, устройство водоотвода с проезжей части.



В настоящее время строительно-монтажные работы выполняются с 351 по 359 км.



Кроме того, для удобства пользователей автодорог в этом году обновят четыре автобусные остановки из 12-ти. Согласно госконтракту, работы на объекте завершат в конце 2021 года.



