Капремонт выполнен уже на 55%
На 55% выполнен капремонт объекта федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Участок трассы Р-258 «Байкал» (с 335 по 362 км) приводят в нормативное состояние с прошлого года.
На участке с 339 по 347 км, где ранее устроили дорожное покрытие, в этом году укрепили обочины и довели земляное полотно до проектных значений. Продолжаются планировочные работы, устройство водоотвода с проезжей части.
В настоящее время строительно-монтажные работы выполняются с 351 по 359 км.
Кроме того, для удобства пользователей автодорог в этом году обновят четыре автобусные остановки из 12-ти. Согласно госконтракту, работы на объекте завершат в конце 2021 года.
В Кабанском районе Бурятии ремонтируют трассу «Байкал»
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