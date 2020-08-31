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Улан-Удэ вошёл в число городов с сильно подешевевшими авиабилетами

Улан-Удэ вошёл в число городов с сильно подешевевшими авиабилетами
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аналитики подсчитали, что цены упали на 30%

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил цены на авиабилеты на осень по России и выявил направления, по которым средние чеки снизились больше всего, сообщает РИА Новости со ссылкой Туту.ру.

Анализировались данные по билетам из Москвы, оформленным с 1 июля по 25 августа и вылетами с 1 сентября по 30 ноября
Рекордсмен по падению среднего чека — Орск (Оренбургская область). В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10 652 рубля, а в этом — 3 432 рубля. Также более, чем в два раза, в среднем подешевели перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.

В Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу стоимость проездных документов снизилась на 40-45 процентов.

В Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ – на 30-35 процентов.
авиаперевозки
 
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