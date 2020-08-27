Спрос вырос более чем на 40%
В четырех городах России - Воронеже, Иркутске, Красноярске и Тольятти спрос на автозапчасти увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 40%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов «Авито Авто».
В целом в первом полугодии 2020 года россияне интересовались покупкой автозапчастей на 21% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Столь значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии и валютных колебаний. Также влияние на показатель оказал переход покупателей к онлайн-приобретению автозапчастей во время самоизоляции, отмечает «Российская газета».
На долю Москвы в первом полугодии 2020 года пришлось более 20% от общефедерального спроса на комплектующие, а на долю Санкт-Петербурга - 7%.
Иркутск вошёл в число городов с резко выросшим спросом на автозапчасти
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