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В Бурятии заготовлено 50% грубых кормов

В Бурятии заготовлено 50% грубых кормов
Экономика,  Фото:pixabay.com
Скошено травы на площади 225 тысяч гектаров

В Бурятии продолжается кормозаготовительная кампания. По состоянию на 27 августа, в республике скошены травы на площади 225 тысяч гектаров, из них убрано 210,8 тысяч гектаров или 50% от плана.

Сена заготовлено 323,9 тысячи тонн, что составляет 50% от плана, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

Средняя урожайность сена по республике составляет 15,4 ц/га, высокая урожайность в этом году наблюдается в хозяйствах Бичурского и Тункинского районов – 21,8 ц/га, Тарбагатайского – 20,5 ц/га, Кижингинского – 17,8 ц/га, Иволгинского – 17 ц/га. Низкая урожайность сена в Баунтовском районе – 2,5 ц/га, Еравнинском – 8 ц/га, Курумканском – 9,8 ц/га.


сельское хозяйство
 
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