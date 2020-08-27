В Бурятии заготовлено 50% грубых кормов

Скошено травы на площади 225 тысяч гектаров



В Бурятии продолжается кормозаготовительная кампания. По состоянию на 27 августа, в республике скошены травы на площади 225 тысяч гектаров, из них убрано 210,8 тысяч гектаров или 50% от плана.



Сена заготовлено 323,9 тысячи тонн, что составляет 50% от плана, сообщает минсельхозпрод Бурятии.



Средняя урожайность сена по республике составляет 15,4 ц/га, высокая урожайность в этом году наблюдается в хозяйствах Бичурского и Тункинского районов – 21,8 ц/га, Тарбагатайского – 20,5 ц/га, Кижингинского – 17,8 ц/га, Иволгинского – 17 ц/га. Низкая урожайность сена в Баунтовском районе – 2,5 ц/га, Еравнинском – 8 ц/га, Курумканском – 9,8 ц/га.





