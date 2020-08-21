Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов

Также транзитом прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу



Через железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии с 14 по 20 августа из Китая в Россию ввезли 59 тонн кормовых добавок, 11 тонн кормов для собак и 23 тонн зелёного чая.



Из России в Монголию и Китай отправлены 539 куб.м лесоматериалов и 127 тонн подсолнечного шрота.



Транзитом через Бурятии прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу и 10 тонн рогов изюбра из Монголии в Гонконг.



- Все грузы соответствовали ветеринарно-санитарным и карантинным требованиям, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





