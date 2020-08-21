Также транзитом прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу
Через железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии с 14 по 20 августа из Китая в Россию ввезли 59 тонн кормовых добавок, 11 тонн кормов для собак и 23 тонн зелёного чая.
Из России в Монголию и Китай отправлены 539 куб.м лесоматериалов и 127 тонн подсолнечного шрота.
Транзитом через Бурятии прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу и 10 тонн рогов изюбра из Монголии в Гонконг.
- Все грузы соответствовали ветеринарно-санитарным и карантинным требованиям, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов
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