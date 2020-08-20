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В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто

В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто
Экономика,  Фото:pixabay.com
Между тем, в большинстве регионов России отмечено падение рынка

Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили о том, что за семь месяцев 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России упал на 12,8% по сравнению с январем-июлем прошлого года.

Падение рынка затронуло большинство регионов. Однако, в семи регионах рынок продолжает демонстрировать рост. Наибольший показатель роста авторынка за отчётный период наблюдается в Еврейской АО (+43,1%). В Магаданской области (+29,1%), в Бурятии (+19,4%), на Сахалине (+10,3%) он даже выражен двузначными числами.

Положительная динамика рынка также в Амурской области (+4,6%), в Республике Алтай (+2,3%), в Забайкальском крае (+0,4%).

- Во всех остальных регионах страны отмечено падение рынка, наименьшее из которых – в Оренбургской области (-0,8%), наибольшее - в Тыве (-35,6%) В 28 субъектах РФ авторынок упал сильнее, чем в целом по стране (-12,8). В этот перечень попали Москва (-22,2%) и Подмосковье (-18%), которые являются крупнейшими региональными рынками, - отметили в агентстве «Автостат».


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