Розничная торговля в Бурятии: снижение продолжается

Снизился также оборот общественного питания



В январе-июле 2020 года оборот розничной торговли уменьшился на 3,1 % по сравнению с январем-июлем 2019 года, сообщает Бурятстат.



В обороте розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия составила 55 % и слегка увеличилась по сравнению с прошлым годом. Продажа непродовольственных товаров сократилась на 6,9 %.



Субъекты малого предпринимательства формировали 81,1 % всего оборота розничной торговли, их оборот уменьшился на 3,5 %.



Оборот общественного питания в январе-июле 2020 года снизился по сравнению с январем-июлем 2019 года на 10,5 %.



Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 74,1 % оборота, их оборот сократился на 11,2 % по сравнению с январем-июлем 2019 года.







