Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства









По информации правительства Бурятии

По данным статистики, промышленное производство в Бурятии за первое полугодие 2020 года превысило уровень прошлого года на 5%, несмотря на снижение объемов с марта по май. Об этом 12 августа на штабе по обеспечению устойчивого развития экономики в республике сообщила министр экономики Екатерина Кочетова.Республиканские показатели выше среднероссийских и показателей ДФО. Среди регионов Дальнего Востока республика занимает третье место, а в Российской Федерации – 22.Положительная динамика, в частности, отмечается на добывающих предприятиях (рост на 14,3%), обрабатывающих производствах (на 4,8 %), а также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, где рост к аналогичному периоду прошлого года составил 17,5%.Незначительно снизилось к уровню 2019 года сельское хозяйство. Ниже показателей прошлого года - электроэнергетика, темпы жилищного строительства. В целом объем строительных работ по сравнению с прошлым годом снизился, при этом необходимо отметить рост в два раза показателей второго квартала текущего года по отношению к первому.Инфляция в июне составила 3,4%.По итогам первого полугодия оборот розничной торговли в республике составил 91,8 млрд рублей или 97,3% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы роста объема общественного питания снизились до 91%. Вместе с тем данные мая и июня показывают оживление потребительского рынка. Оборот розничной торговли в мае к апрелю вырос на 5,3%, а затем в июне к маю - на 8,1%. Также наблюдается положительная динамика в общественном питании и платных услугах – в июне к маю рост на 3,4% и 22% соответственно.Наблюдается и увеличение безналичного товарооборота в целом как 8 марта 2020 года, так и к аналогичному периоду прошлого года – плюс 46% и 60,2% соответственно.