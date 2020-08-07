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В Бурятии раскрыли, сколько построили жилья с начала года

В Бурятии раскрыли, сколько построили жилья с начала года
Экономика,  Фото:pixabay.com
Большую часть жилья строят сами жители

Из всего числа зданий, построенных в Бурятии в январе-июне, 96,3 % приходится на здания жилого назначения. Об этом сообщил Бурятстат.

Введены в эксплуатацию 675 жилых домов (с учётом жилых домов, построенных на участках в садоводствах) общей площадью 84,8 тыс. кв. метров.

- Население за счёт собственных и заёмных средств построило жилых домов общей площадью 57,6 тыс. кв. метров. Это составило 68 % общего объёма введённого в республике жилья, - уточнили в Бурятстате.
строительство жилье
 
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