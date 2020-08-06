В Иркутской области построят Байкальскую биотехнологическую долину

Соглашение о сотрудничестве в создании проекта подписано 5 августа



В Иркутской области запланировано создание Байкальской биотехнологической долины. Соглашение о сотрудничестве между правительством региона, компаниями «Росгосстрах» и «Байкал – международные технологии» заключено 5 августа в Иркутске.



Проект «Байкальская биотехнологическая долина» был разработан на форсайте Байкальского региона в 2017 году при участии НИИ биологии ИГУ и при поддержке агентства инвестиционного развития Иркутской области. Проект реализуется для осуществления передовой научно-технологической деятельности в области биотехнологий, биомедицины, а также для развития въездного медицинского туризма и через создание современной инфраструктуры – оздоровительного отдыха на Байкале.



Байкальская биотехнологическая долина – это научно-технологический центр, включающий биомедицинский технопарк и бизнес-инкубатор, образовательный центр, центр фармацевтических разработок и доклинических исследований, специализированные медицинские учреждения и прочие объекты. Для реализации проекта будут привлекаться в том числе иностранные инвестиции.



Власти Иркутской области предложили рассмотреть возможность его реализации в рамках другого масштабного проекта – Научно-образовательного центра «Байкал». Детальное обсуждение проекта «Байкальская биотехнологическая долина» пройдёт позднее – на специальной встрече. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

