В Монголию через Бурятию перевезли 27 тонн сгущёнки

За месяц экспортировано почти 500 тонн животноводческой продукции и кормов



Сотрудники Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» с 1 по 31 июля при экспорте в Монголию проконтролировали перевозку 472 тонны животноводческой продукции и кормов. Это 320 тонн шрота, 85 тонн молочных, 26 тонн мясных и 14 тонн рыбных консервов, 27 тонн сгущённого молока.



При импорте досмотрено 118 тонн кормовых добавок из Китая.



Транзитом через Бурятию перевезли 294 тонн продуктов питания из Германии и Польши в Монголию. Также через Бурятию Беларусь отправила в Монголию и Китай 2276 тонн сухого молока.



Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

