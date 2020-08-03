За месяц экспортировано почти 500 тонн животноводческой продукции и кормов
Сотрудники Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» с 1 по 31 июля при экспорте в Монголию проконтролировали перевозку 472 тонны животноводческой продукции и кормов. Это 320 тонн шрота, 85 тонн молочных, 26 тонн мясных и 14 тонн рыбных консервов, 27 тонн сгущённого молока.
При импорте досмотрено 118 тонн кормовых добавок из Китая.
Транзитом через Бурятию перевезли 294 тонн продуктов питания из Германии и Польши в Монголию. Также через Бурятию Беларусь отправила в Монголию и Китай 2276 тонн сухого молока.
Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Монголию через Бурятию перевезли 27 тонн сгущёнки
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