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В Монголию через Бурятию перевезли 27 тонн сгущёнки

В Монголию через Бурятию перевезли 27 тонн сгущёнки
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За месяц экспортировано почти 500 тонн животноводческой продукции и кормов

Сотрудники Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» с 1 по 31 июля при экспорте в Монголию проконтролировали перевозку 472 тонны животноводческой продукции и кормов. Это 320 тонн шрота, 85 тонн молочных, 26 тонн мясных и 14 тонн рыбных консервов, 27 тонн сгущённого молока.

При импорте досмотрено 118 тонн кормовых добавок из Китая.

Транзитом через Бурятию перевезли 294 тонн продуктов питания из Германии и Польши в Монголию. Также через Бурятию Беларусь отправила в Монголию и Китай 2276 тонн сухого молока.

Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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