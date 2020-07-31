В Бурятии насчитали 1,7 тыс сисадминов

В пятницу, 31 июля, отмечают свой профессиональный праздник системные администраторы
К этому праздник Бурятстат представил любопытную статистику.
В 2019 году 1489 организаций Бурятии (кроме субъектов малого предпринимательства) применяли информационные и коммуникационные технологии. Из них использовали персональные компьютеры - 99,9 %, серверы - 51,4 %, локальные вычислительные сети - 62,5 %, электронную почту - 96,2 %, глобальные информационные сети – 97,3 %.
Персональных компьютеров на предприятиях республики насчитали 68,4 тыс. штук (на 1,9 % больше, чем в 2018 году). Из них 69,4 % имели доступ к Интернету. В расчёте на 100 работников приходилось 50 персональных компьютеров, в 2018 году - 48.
Численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям составила 1742 человека (на 33,5 % меньше, чем в 2018 году). Из них 943 специалиста высшего уровня квалификации и 799 специалистов среднего уровня квалификации.
- По данным выборочного наблюдения, проведённого за октябрь 2019 года (кроме субъектов малого предпринимательства), среднемесячная заработная плата специалистов по информационно-коммуникационным технологиям равнялась 32,2 тыс. рублей, - уточнили в Бурятстате.
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