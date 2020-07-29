Развитию Горячинска и Аршана окажет помощь АНО АПИ
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта окажет содействие в привлечении стратегического инвестора для развития курортов «Горячинск» и «Аршан» в Бурятии.
- Нашим агентством разработана стратегия привлечения инвестиций в проект. Сейчас идёт разработка концепции развития обоих курортов и расчёт инвестиционных показателей. Мы помогаем ООО «Курорты Бурятии» в привлечении стратегического инвестора. Также ожидается, что проект получит статус резидента ТОР «Бурятия» – пакет необходимых документов был передан в Корпорацию развития Дальнего Востока. По предварительным расчётам требуется объём инвестиций порядка 1,42 млрд рулей. Получение статуса резидента ТОР поможет получить налоговые преференции и сделать реализацию проекта более эффективной, – отметил директор по транспортной и логистической инфраструктуре АНО АПИ Роман Семенцов.
Как сообщает пресс-служба АНО АПИ, «Горячинск» и «Аршан» являются одними из самых популярных курортов Бурятии. Они находятся в удивительных природных заповедниках Бурятии: «Горячинск» – на берегу озера Байкал, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а «Аршан» – у подножия Саянского хребта, среди хвойных лесов и горных рек Тункинского национального парка. Эти курорты работают круглогодично и вместе принимают до 18 тысяч посетителей в год.
- Курорты «Горячинск» и «Аршан» являются жемчужиной медицинского туризма в нашей республике. При должном внимании в подборе инвестора, может возникнуть синергия, которая позволит нашим курортам стать альтернативой известным европейским курортам, – подчеркнула министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева.
Двум курортам Бурятии помогут найти стратегического инвестора
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