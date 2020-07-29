Работы затрудняли частые ливни
Как сообщал «Байкал-Daily», в Муйском районе Бурятии 16 июня в результате сильного ливня были размыты мост и участок дороги в 17 км от посёлка Иракинда.
Ремонт моста был начат после оборудования объездного проезда для автомобилей. На месте работала большегрузная техника. Работы затрудняли частые ливни - подмывку объездных дорог устраняли несколько раз, из-за чего восстановление моста приходилось останавливать.
На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы завершены. Проезд по мосту открыт для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В отдалённом районе Бурятии восстановили мост
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