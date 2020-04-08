«Делаем это бесплатно»: В Бурятии УУППО ремонтирует аппараты ИВЛ

Специалистам уже удалось восстановить шесть аппаратов. ФОТО
С конца марта лучшие инженеры и конструкторы Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения подключились к ремонту аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Это те аппараты, которые долгое время не эксплуатировались и находились на консервации. Сейчас перед республикой стоит задача ввести в строй как можно больше аппаратов ИВЛ. Специалисты «Приборки» помогают всеми силами – на сегодняшний день смогли «оживить» уже шесть аппаратов.
- Это аппараты, которые были списаны, и оборудование лежало на складах. Мы с врачами посовещались и сказали, что, что-что мы можем «оживить», что-то не сможем, - рассказал «Байкал-Daily» временный генеральный директор ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимир Лучников.
Процедура ремонта аппаратов ИВЛ такова: на «приборку» свозятся неисправное оборудование, где специалисты производят диагностику. После выявления неисправностей, инженеры приступают к ремонту.
По словам ведущего инженера-электроника Егора Ермакова, большое количество времени затрачивается на диагностику. Ремонт проходит быстро и не сложно.
- Аппараты, по большей части, импортные. У них хороший ресурс. Неполадки, в принципе, все стандартные. В целом, не сложно ремонтировать. Время приходится тратить на выявление причин, советуемся с медицинскими работниками, берем у них консультации, какие режимы и как должны работать. Мы уже делаем выводы, находим неисправность и ремонтируем, - рассказал Егор Ермаков.
В основном у аппаратов выходят из строя компрессоры, манометры, клапана, смесители, различные датчики и сенсоры.
- Если, например, датчики вышли из строя, то они только под заказ. Мы их не заказывали, до этого не дошло. Со специалистами мы разговаривали, не меньше месяца приходится ждать, - добавил инженер.
После ремонта аппарат ещё сутки находится на территории предприятия. Специалисты проводят тестирование. Если аппарат работает исправно, то он передаётся медицинскому учреждению.
- Мы их чиним и отдаём в медицинское учреждение. Далее уже само медицинское учреждение передает аппараты в соответствующие организации, обладающие специальными лицензиями, для поверки, проверяются необходимые показания и готовые аппараты возвращаются больнице, - рассказал «Байкал-Daily» временный генеральный директор ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимир Лучников.
Всего на Приборостроительное производственное объединение поступило 12 аппаратов ИВЛ, из которых шесть специалистам удалось восстановить.
- Всё что мы делаем, мы делаем бесплатно. Сейчас мы все должны объединиться, чтобы справиться с опасным вирусом. Мы организовали коллектив и делаем ремонт, помогаем медикам, как можем, - добавил Владимир Лучников.
Инженеры отремонтировали аппараты ИВЛ для БСМП, Центра медицины катастроф и районных больниц.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сейчас в наличии 153 аппарата искусственной вентиляции лёгких, оборудованием оснащены все больницы во всех районах республики.
Кроме того, республика получила ещё 8 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ и сделала заявку на дополнительную закупку ИВЛ и аппаратов ЭКМО.
«Делаем это бесплатно»: В Бурятии УУППО ремонтирует аппараты ИВЛ
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