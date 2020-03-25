Сейчас в республике есть 153 аппарата искусственной вентиляции лёгких
Сегодня в правительстве Бурятии состоялась пресс-конференция Алексея Цыденова с участием журналистов, блогеров и представителей общественности.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии сообщил о том, что сегодня на дистанционное обучение переходят ссузы, закрыты спортзалы и ночные клубы, вопрос по детским садам будет решаться сегодня на заседании оперативного штаба.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что врачам выделят стимулирующие выплаты.
- Однозначно принято решение правительством России о выделении необходимых средств на стимулирование. У нас разные участники есть – кто участвует в очаге, кто работает на дому, поэтому мы ждем порядок, который предполагает увеличение оплаты труда врачей, какое именно - сейчас не могу сказать, - рассказала министр здравоохранения.
Алексей Цыденов добавил, что такси для врачей оплачивается правительством полностью.
И также стало известно, что в Бурятии сейчас в наличии 153 аппарата искусственной вентиляции лёгких, оборудованием оснащены все больницы во всех районах республики. Кроме того, Евгения Лудупова сообщила, что республика получила ещё 8 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ и сделала заявку на дополнительную закупку ИВЛ и аппаратов ЭКМО.
Также один из журналистов поинтересовался, правда ли, что в случае распространения коронавируса в республике инфекционную больницу могут соединить с больницей №4.
- В инфекционной больнице есть 186 мест, но если число заболевших превысит это количество, то у нас есть сценарий, по которому инфекционную больницу могут перенести на другие площади, - коротко пояснила Евгения Лудупова.
Бурятии выделили 8 млн на покупку аппаратов ИВЛ
Общество, Фото:
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