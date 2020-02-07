Инициатива руководителя филиала «Россельхозцентра» в Бурятии может претвориться в жизнь в Монголии
Монгольская группа компаний, планирующая заниматься агробизнесом, пригласила директора ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжила Мардваева в Улан-Батор. Компания заинтересовалась его идеей возделывать сельхозкультуру тритикале – гибрида пшеницы и ржи.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Мардваев уже говорил о том, что возделывать тритикале в промышленном масштабе в Бурятии очень перспективно, потому что эта культура значительно превосходит пшеницу по устойчивости к неблагоприятным природным факторам, а рожь по качеству зерна.
По мнению Намжила Мардваева, из тритикале можно выпекать хлеб, хлебобулочные изделия и другие продукты диетического питания.
- Мои аргументы видимо возымели действие, что в связи с развитием столицы и др. городов рынок диетического питания стремительно возрастает и то, что имея под боком полуторамиллиардный Китай с его развитием, увеличением там обеспеченных людей, где этот рынок практически безграничен, - написал Намжил Мардваем в Facebook.
Он отметил, что китайские агрокомпании тоже занимаются возделыванием тритикале, но им выгоднее заниматься более маржинальными культурами вроде кукурузы и сои, которые, между тем, не растут в Монголии.
- Так, что я с удовольствием прилетел сюда т. к. все равно я думаю каждому по большому счету хочется, чтобы его идеи-мысли претворялись в жизнь и каждому хочется привнести что-то новое в повседневность, - заключил директор филиала Россельхозцентра.
Он также добавил, что был награждён медалью за освоение целины.
Монголы заинтересовались идеей Бурятии возделывать тритикале
Экономика, Фото:
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