За неделю через Улан-Удэ провезли почти миллион яиц

Нарушений при перевозке не выявлено



Государственные инспекторы пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ проводят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.



За неделю, с 31 января по 6 февраля, при экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 902 400 штук куриных яиц и 115 тонн животноводческой продукции: 63 тонны молочной, 14 тонн готовой рыбной продукции и 38 тонн свинины.



Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления.

