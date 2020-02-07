Нарушений при перевозке не выявлено
Государственные инспекторы пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ проводят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.
За неделю, с 31 января по 6 февраля, при экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 902 400 штук куриных яиц и 115 тонн животноводческой продукции: 63 тонны молочной, 14 тонн готовой рыбной продукции и 38 тонн свинины.
Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления.
За неделю через Улан-Удэ провезли почти миллион яиц
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