Бурятия вошла в десятку лидеров по просрочке кредитов

Названа средняя сумма задолженности на одного человека в Бурятии



По сумме просроченной задолженности в среднем на человека лидируют Тыва, Московская область и Якутия, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Бурятия вошла в десятку регионов-лидеров по просроченной задолженности.



Крупнейшие «плохие» долги на одного жителя зафиксированы в Тыве (31,5 тысячи рублей) и Московской области (30,1 тысячи рублей). Тройку лидеров замыкает Якутия с личным просроченным долгом в 29,1 тысячи рублей.



Также высокая просрочка наблюдается у жителей Карачаево-Черкесии (29 тысяч рублей), Тюменской области (28,8 тысячи рублей), Бурятии (28,7 тысячи рублей), Калининградской области (26,4 тысячи рублей), Красноярского края (25,7 тысячи рублей), Адыгеи (25,6 тысячи рублей) и Иркутской области (25 тысяч рублей).



- Самая низкая просроченная задолженность на одного человека наблюдается в Севастополе - всего 1,9 тысячи рублей и Крыму - 2,5 тысячи рублей. В пятёрку регионов с низкими долгами на одного жителя также входят Дагестан (5,9 тысячи рублей), Чечня (6,5 тысячи рублей) и Ингушетия (7,8 тысячи рублей). Показатель в остальных российских регионах находится в диапазоне от 10 до 25 тысяч рублей, - отмечает РИА Новости.









