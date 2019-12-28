В Иркутске раздали премии мэра в области науки и техники

Экономика, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Конкурс проходит в областном центре уже в третий раз



В Иркутске вручены стипендии мэра в области науки и техники для нужд городского хозяйства. Конкурс на соискание именной премии проходит в областном центре в третий раз. Премии вручил сам глава города Дмитрий Бердников.



В 2019 году для участия на конкурс были поданы заявки из 3 высших учебных заведений (Иркутский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет путей сообщения) и 3 учреждений науки (Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, Институт систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН).



Победителями стали авторы 25 научно-исследовательских работ, имеющих практическое значение для благоустройства и безопасности городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительной политики, муниципального транспорта, потребительского рынка, культуры, молодёжной политики и спорта.



Единовременная социальная поддержка в сумме 20 000, 25 000, 30 000 рублей предоставляется в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 – 2021 годы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

