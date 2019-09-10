Он составит в следующем году 9207 рублей
Размер прожиточного минимума пенсионера в Бурятии в 2020 году утвердили накануне на сессии Народного Хурала. Он составит в следующем году 9207 рублей.
- По сравнению с величиной текущего 2019 года прожиточный минимум пенсионера на 2020 год возрастёт на 4,1 %. При этом его величина будет меньше прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России (9311 руб.), и, следовательно, в Республике Бурятия сохранится федеральная социальная доплата к пенсии, финансируемая из федерального бюджета, - сообщила врио министра экономики Бурятии Елена Тыжинова,
Сейчас он составляет 8846 рублей.
В Бурятии подрос прожиточный минимум пенсионера
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 10.09.2019
Он составит в следующем году 9207 рублей
Экономика, 09.09.2019
Об этом сообщают федеральные СМИ
«У нас практически не осталось месторождений, поставленных на запас по полезным ископаемым», - сказал глава Бурятии
Индийская компания планирует производить в Бурятии инфузионные растворы
В списке есть, к примеру электрогазосварщики
Власти Бурятии планируют экспортировать в Китай не только лес
Больше всего недовольных качеством высшего образования в сфере гостеприимства, среди журналистов и в IT
Только на капремонт стадиона школы №9 выделили почти 10 миллионов
Реконструкция дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян ведётся с 2003 года
Мэрия предоставила статистические данные о средних ценах за неделю
В таком случае жителям Бурятии придётся летать на популярный курорт из Иркутска или Читы
Экс-министр здравоохранения Бурятии осмотрел новые медицинские автомобили
Улан-Удэнский авиационный завод стал победителем двух номинаций всероссийской премии «Экспортёр года» по Дальневосточному федеральному округу
Детские сады появятся в Радужном, на Боевой и Конечной
Таковы данные за август