В Бурятии подрос прожиточный минимум пенсионера

Он составит в следующем году 9207 рублей



Размер прожиточного минимума пенсионера в Бурятии в 2020 году утвердили накануне на сессии Народного Хурала. Он составит в следующем году 9207 рублей.



- По сравнению с величиной текущего 2019 года прожиточный минимум пенсионера на 2020 год возрастёт на 4,1 %. При этом его величина будет меньше прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России (9311 руб.), и, следовательно, в Республике Бурятия сохранится федеральная социальная доплата к пенсии, финансируемая из федерального бюджета, - сообщила врио министра экономики Бурятии Елена Тыжинова,



Сейчас он составляет 8846 рублей.

