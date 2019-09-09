В России вырастут родительские пособия

Об этом сообщают федеральные СМИ



На пособия на первого ребёнка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м. Сами ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей, сообщают «Известия».



Рост финансирования же связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза: с января они будут положены тем семьям, где есть ребёнок до трёх лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.



Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей, уточняют «Известия».

