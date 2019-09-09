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В России вырастут родительские пособия

В России вырастут родительские пособия
Экономика, 
Об этом сообщают федеральные СМИ

На пособия на первого ребёнка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м. Сами ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Рост финансирования же связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза: с января они будут положены тем семьям, где есть ребёнок до трёх лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей, уточняют «Известия».
пособия
 
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