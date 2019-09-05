Путин и премьер-министр Индии посетили павильон Бурятии









Посмотреть эту публикацию в Instagram Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили павильон Бурятии во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума. @tsydenov_aleksey Публикация от Алексей Фишев (@fishev.a) 4 Сен 2019 в 8:17 PDT



- Мы демонстрируем наш прогресс по российско-индийскому проекту Ка-226Т: Улан-Удэнский авиационный завод уже освоил отдельные детали и агрегаты вертолета и готовится к запуску серийного производства, - рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на сайте госкорпорации «Ростех».



К слову, Алексей Цыденов накануне поделился видеороликом на своей странице в Instagram, там вышеупомянутый Андрей Богинский фотографирует Цыденова с артистами театра «Байкал». В подписи к публикации говорится: «Супер эксклюзивный фотограф! Руководитель холдинга «Вертолеты России» А.Богинский «подрабатывает» фотографом».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey) 4 Сен 2019 в 8:17 PDT



Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жительница Бурятии, солистка театра «Байкал» Елена Бурлова



Павильон республики оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Перед входом разместились буддистские молитвенные барабаны «Хурдэ». Внутри – интерактивные зоны о туристическом, инвестиционном и промышленном потенциале республики, успешных инвестиционных проектах, о планах развития.



На сценической площадке театр песни и танца «Байкал» и народный ансамбль «Раздолье» представляют старинные, обрядовые танцы, песни и музыкальные композиции бурят и семейских. В исполнении национального оркестра Бурятии прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам.



Гостей экспозиции



Восточно-экономический форум учреждён в 2015 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн. рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств.



Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жительница Бурятии, солистка театра «Байкал» Елена Бурлова стала вице-мисс конкурса «Краса Дальнего Востока» . Конкурс красоты проходил третьего сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме в рамках выставки «Улица Дальнего Востока».Павильон республики оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Перед входом разместились буддистские молитвенные барабаны «Хурдэ». Внутри – интерактивные зоны о туристическом, инвестиционном и промышленном потенциале республики, успешных инвестиционных проектах, о планах развития.На сценической площадке театр песни и танца «Байкал» и народный ансамбль «Раздолье» представляют старинные, обрядовые танцы, песни и музыкальные композиции бурят и семейских. В исполнении национального оркестра Бурятии прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам.Гостей экспозиции также ждёт презентация национальных видов спорта Бурятии: разбивания хребтовой кости «hээр шаалган» и игры в кости «шагай наадан».Восточно-экономический форум учреждён в 2015 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн. рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств. - Мы демонстрируем наш прогресс по российско-индийскому проекту Ка-226Т: Улан-Удэнский авиационный завод уже освоил отдельные детали и агрегаты вертолета и готовится к запуску серийного производства, - рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на сайте госкорпорации «Ростех».К слову, Алексей Цыденов накануне поделился видеороликом на своей странице в Instagram, там вышеупомянутый Андрей Богинский фотографирует Цыденова с артистами театра «Байкал». В подписи к публикации говорится: «Супер эксклюзивный фотограф! Руководитель холдинга «Вертолеты России» А.Богинский «подрабатывает» фотографом».

4 сентября поздним вечером павильон Бурятии посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди. Они оценили лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т и гражданский вертолёт Ми-171А2, которые Индия намерена закупать у России. Поставки будут осуществляться в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения для нужд индийского оборонного ведомства. Соглашение предполагает поставку 60 вертолётов и производство в Индии еще 140 машин.- На стенде Путину и Моди рассказали о работе в регионе центра восточной медицины и о проекте компании - резидента «Сколково», которая разработала аппарат для определения ранней стадии инсульта. Семен Покацкий из компании DRD рассказал, что аппарат планируют протестировать в частной сети индийских клиник, - сообщили в фонде регионального развития Бурятии.Глава Бурятии Алексей Цыденов, сопровождающий Путина и Моди, подарил обоим лидерам нефритовые четки.