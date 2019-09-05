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Путин и премьер-министр Индии посетили павильон Бурятии

Путин и премьер-министр Индии посетили павильон Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
Глава Бурятии подарил первым лицам России и Индии нефритовые чётки

Как сообщал «Байкал-Daily», с 3 по 8 сентября Бурятия в числе 11 дальневосточных регионов представляет экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции, реализованные и перспективные инвестиционные проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая ежегодно проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 




4 сентября поздним вечером павильон Бурятии посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди. Они оценили лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т и гражданский вертолёт Ми-171А2, которые Индия намерена закупать у России. Поставки будут осуществляться в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения для нужд индийского оборонного ведомства. Соглашение предполагает поставку 60 вертолётов и производство в Индии еще 140 машин.

- На стенде Путину и Моди рассказали о работе в регионе центра восточной медицины и о проекте компании - резидента «Сколково», которая разработала аппарат для определения ранней стадии инсульта. Семен Покацкий из компании DRD рассказал, что аппарат планируют протестировать в частной сети индийских клиник, - сообщили в фонде регионального развития Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, сопровождающий Путина и Моди, подарил обоим лидерам нефритовые четки.




- Мы демонстрируем наш прогресс по российско-индийскому проекту Ка-226Т: Улан-Удэнский авиационный завод уже освоил отдельные детали и агрегаты вертолета и готовится к запуску серийного производства, - рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на сайте госкорпорации «Ростех».

К слову, Алексей Цыденов накануне поделился видеороликом на своей странице в Instagram, там вышеупомянутый Андрей Богинский фотографирует Цыденова с артистами театра «Байкал». В подписи к публикации говорится: «Супер эксклюзивный фотограф! Руководитель холдинга «Вертолеты России» А.Богинский «подрабатывает» фотографом».



Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жительница Бурятии, солистка театра «Байкал» Елена Бурлова стала вице-мисс конкурса «Краса Дальнего Востока». Конкурс красоты проходил третьего сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме в рамках выставки «Улица Дальнего Востока». 

Павильон республики оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Перед входом разместились буддистские молитвенные барабаны «Хурдэ». Внутри – интерактивные зоны о туристическом, инвестиционном и промышленном потенциале республики, успешных инвестиционных проектах, о планах развития.

На сценической площадке театр песни и танца «Байкал» и народный ансамбль «Раздолье» представляют старинные, обрядовые танцы, песни и музыкальные композиции бурят и семейских. В исполнении национального оркестра Бурятии прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам.

Гостей экспозиции также ждёт презентация национальных видов спорта Бурятии: разбивания хребтовой кости «hээр шаалган» и игры в кости «шагай наадан». 

Восточно-экономический форум учреждён в 2015 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн. рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств. 

Путин форум
 
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