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Бурятия в лидерах в стране по росту зарплаты над кредитами

Бурятия в лидерах в стране по росту зарплаты над кредитами
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Исследователи выяснили, в каких регионах зарплаты растут быстрее, чем кредиты

В 79 регионах России рост начисленной заработной платы граждан в первом полугодии опережал рост взятых ими кредитов. Это показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает «Российская газета».

Исследование провели, чтобы оценить обоснованность оптимизма россиян в наращивании кредитного портфеля.

По результатам исследования Бурятия заняла второе место в стране после Магаданской области по росту номинальной начисленной заработной платы над ростом кредитов.

- Разница в их динамике составила 8,66 раза. Заработная плата выросла на 22,35 процента, а кредиты - на 2,58, - приводит выводы исследования «Российская газета».

Удивительные результаты показала Магаданская область.

- За счёт того, что в этом регионе объём кредитов граждан снижался (единственный регион РФ), этот коэффициент был ещё и отрицательным - минус 36,76 раза. Начисленная заработная плата жителей с января по июнь включительно выросла здесь на 15,81 процента, а их кредитный портфель сократился на 0,43 процента. Жители Магаданской области больше всех преуспели в закрытии своих долгов перед банками, - делают вывод аналитики.

Следом за Бурятией идёт Забайкальский край с результатом 6,25 раза. В Якутии зафиксирован коэффициент опережения в 6,12 раза, определили аналитики.

И только в шести регионах рост кредитной нагрузки россиян опережал рост номинальной начисленной заработной платы.

В Сахалинской области долговая нагрузка граждан росла почти в два раза быстрее. В Севастополе заработная плата выросла на 22,71 процента, а объём кредитов на руках граждан на 35,13 процента.

- Мы видим, что в подавляющем большинстве регионов рост номинальной начисленной заработной платы в первом полугодии 2019 года опережал, порой очень значительно, рост объёмов кредитов граждан, - резюмирует Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

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