За чертой бедности живёт почти 20 миллионов человек
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с прошлым годом и составила 19,8 млн человек.
Уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
Ранее минэкономразвития опубликовало новый макропрогноз, в котором ухудшен прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы: в 2019 году он ожидается на уровне 12,5% населения, в 2020 году - 11,7%.
В России зафиксировали рост уровня бедности
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