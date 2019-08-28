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В России зафиксировали рост уровня бедности

В России зафиксировали рост уровня бедности
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За чертой бедности живёт почти 20 миллионов человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с прошлым годом и составила 19,8 млн человек.

Уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Ранее минэкономразвития опубликовало новый макропрогноз, в котором ухудшен прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы: в 2019 году он ожидается на уровне 12,5% населения, в 2020 году - 11,7%.
Росстат бедность
 
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