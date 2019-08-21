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В Бурятии повысят зарплату сотрудникам госучреждений

В Бурятии повысят зарплату сотрудникам госучреждений
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Размеры их окладов повысятся на 4,3%

С 1 октября 2019 года размеры окладов работников республиканских госучреждений повысятся на 4,3%. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии 20 августа.

«Повысить с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеры окладов (тарифных ставок) работников республиканских государственных учреждений, за исключением:

- работников, на которых распространяется действие положений указов президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня;

- низкооплачиваемых категорий работников, получающих минимальный размер оплаты труда, увеличенный на компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях», - отмечается в документе.

Также в распоряжении говорится, что нужно «рекомендовать органам местного самоуправления в Бурятии принять соответствующие изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета».

Ранее стало известно о будущем повышении зарплаты военнослужащим по контракту.
заработная плата
 
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