Из Улан-Удэ в Монголию за неделю отправлено около 80 тонн продукции

Экспортировали в Монголию консервы, свинину, мёд, яйца



Государственными инспекторами пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии на станции Улан-Удэ проводится досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.



С 8 по 14 августа при экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 907 200 куриных яиц и около 80 тонн подконтрольной продукции: 39,5 тонны мясных, рыбных и молочных консервов, 1,3 тонны молочных продуктов, 37 тонн свинины и 8 кг меда.



При внутрироссийских перевозках досмотрено 30 тонн отечественной свинины и 51 тонна куриной продукции.



Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



