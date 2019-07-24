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Делегация Северной Кореи работает в Бурятии

Делегация Северной Кореи работает в Бурятии
Экономика, 
Весной обсуждалось открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты

С 24 по 26 июля в Улан-Удэ работает бизнес-миссия Торговой палаты КНДР. Среди зарубежных предпринимателей будут представители госкорпораций, которые заинтересованы в импорте бурятских товаров в Северную Корею, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Бурятии.

В рамках бизнес-миссии 25 июля в Республиканском бизнес-инкубаторе пройдут встречи корейских и бурятских предпринимателей, переговоры в формате В2В и презентации компаний. В этот же день в фойе торгового центра «Гэлакси» в 11.00 откроется выставка-ярмарка корейской продукции, которая продлится два дня.

26 июля гости посетят промышленные предприятия в Улан-Удэ: кондитерскую фабрику «Амта», предприятие по производству мясных консервов, Центр восточной медицины на Верхней Березовке.

В апреле 2019 года представители Торгово-промышленной палаты Бурятии побывали с официальным визитом в Северной Корее. Тогда сообщалось о договорённостях по поставке в КНДР продуктов питания и отделочных материалов. Также предполагается открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты. В ходе апрельской встречи обсуждалась и организация туристических групп из Бурятии на морские курорты КНДР, для чего планируется открыть чартерный рейс авиакомпании «Корёэйр» из аэропорта Улан-Удэ.

В последний раз делегация из Северной Кореи была в Бурятии в августе 2011 года, 8 лет назад. Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ир встретился в Улан Удэ с Дмитрием Медведевым, посетил туристско-рекреационную зону «Байкальская гавань» и торговый комплекс Мегатитан».

Как сообщал «Байкал-Daily», в улан-удэнском СИЗО находятся трое граждан Северной Кореи, сбежавшие от диктаторского режима чучхе.



КНДР
 
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