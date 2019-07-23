В курорт «Горячинск» в Бурятии обещают вложить 300 миллионов

В одной из главных здравниц Бурятии планируют построить современный лечебно-оздоровительный корпус
В старейшем бальнеологическом курорте Бурятии «Горячинск» планируется строительство современного лечебно-оздоровительного корпуса. Проектом займётся управляющая компания ООО «Курорты Бурятии», сообщили в пресс-службе минвостокразвития России.
Инвестор готов вложить в реализацию проекта 300 млн рулей и создать 60 рабочих мест. На земельном участке площадью 9 га, помимо строительства нового лечебно-оздоровительного корпуса ориентировочной площадью около 2,5 тысячи кв. метров предусмотрено благоустройство территории: создание терренкуров, размещение беседок и малых архитектурных форм.
На днях «Горячинск» посетил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев. Он прошёлся по территории санатория, после чего рекомендовал инвестору разработать концепцию комплексного развития «Горячинск».
По мнению Канукоева, «уникальность местоположения объекта должна ещё одной точкой роста, способствовать развитию санаторно-курортной и туристской отрасли Бурятии».
Ранее в Бурятии не раз поднимали вопрос печального состояния здравницы «Горячинск».
Инвестиционный проект курорта «Горячинск» будет реализован на территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в ТОР «Бурятия» появились первые резиденты. ООО «Ноябрьскпродсервис» включено в ТОР с проектом строительства в Кабанском районе птицеводческого комплекса мощностью 30 000 тонн мяса в год, с инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом. Компания «Таможенно-логистический терминал Наушки» планирует создать в посёлке Хоронхой Кяхтинского района базу для предоставления комплексных услуг по грузовым перевозкам железнодорожным и автомобильным транспортом, а также по складированию и хранению.
Будущими резидентами ТОР «Бурятия» должны стать «Курорты Бурятии» с санаторием «Горячинск», кондитерская фабрика «Амта» и Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.
ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями.
В курорт «Горячинск» в Бурятии обещают вложить 300 миллионов
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