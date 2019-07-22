22 Июля

21 Июля

Популярное

В аэропорту Улан-Удэ завершился второй этап реконструкции

В аэропорту Улан-Удэ завершился второй этап реконструкции
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Подрядчик залил последнюю плиту марочного бетона второй рулежной дорожки

16 июля завершились работы по устройству РД-F в рамках второго этапа реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ. Генеральный подрядчик – ФГУП «ГВСУ №7» провёл заливку последней плиты марочного бетона второй рулежной дорожки. Последняя соединила новую взлётно-посадочную полосу с основным перроном аэропорта, тем самым обеспечив значительное повышение пропускной способности аэродрома.

- Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории стартовой аварийно-спасательной станции, продолжаются работы по устройству новых очистных сооружений, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Новая взлётно-посадочная полоса 3400 метров длиной и 45 метров шириной была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Полоса позволяет принимать практически любые типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные пассажирские и сверхтяжёлые транспортные самолёты.

Реконструкция аэродрома ведётся в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы». Объём финансирования составляет более 3,8 млрд. руб.
Аэропорт "Байкал"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ завершился второй этап реконструкции
В аэропорту Улан-Удэ завершился второй этап реконструкции
Экономика, 22.07.2019
Подрядчик залил последнюю плиту марочного бетона второй рулежной дорожки
Цены на жильё в зоне паводка в Иркутской области резко выросли
Цены на жильё в зоне паводка в Иркутской области резко выросли
Экономика, 22.07.2019
Иркутский губернатор «взывает к совести»
В Иркутске-2 откроется детская поликлиника и женская консультация
В Иркутске-2 откроется детская поликлиника и женская консультация
Экономика, 19.07.2019
Строительство обойдётся в 1,5 миллиарда рублей
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Экономика, 19.07.2019
Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата
6 млн выделено Забайкалью на восстановление сгоревших мостов
6 млн выделено Забайкалью на восстановление сгоревших мостов
Экономика, 19.07.2019
Средства пойдут на восстановление трёх сгоревших мостов
В ТОР «Бурятия» официально появились первые инвесторы
В ТОР «Бурятия» официально появились первые инвесторы
Экономика, 19.07.2019
«Два-четыре-шесть проектов - это не то количество новых проектов, которые нам нужны в Бурятии», - прокомментировал Юрий Трутнев
Подпорную стенку дороги в Листвянки ремонтируют за 20 миллионов
Подпорную стенку дороги в Листвянки ремонтируют за 20 миллионов
Экономика, 18.07.2019
Работы проводятся без ограничения движения
Под «дальневосточный гектар» готовы раздать 40% территории Бурятии
Под «дальневосточный гектар» готовы раздать 40% территории Бурятии
Экономика, 18.07.2019
Уже 5 тысяч жителей Бурятии заинтересованы в получении дальневосточного гектара
В Улан-Удэ строят сети наружного освещения
В Улан-Удэ строят сети наружного освещения
Экономика, 18.07.2019
Работы планируется завершить до 1 сентября
На ВСЖД строят четыре пешеходных перехода
На ВСЖД строят четыре пешеходных перехода
Экономика, 18.07.2019
На Восточно-Сибирской железной дороге началось строительство четырёх современных пешеходных переходов через пути
Северная Корея привезёт в Улан-Удэ фазанов и женьшень
Северная Корея привезёт в Улан-Удэ фазанов и женьшень
Экономика, 17.07.2019
В Бурятию приедет делегация Торговой палаты КНДР
Строительство спортзала в Кижингинском районе откладывается
Строительство спортзала в Кижингинском районе откладывается
Экономика, 17.07.2019
К участникам торгов были заявлены избыточные требования
Регионы предложили минтруда создать реестр бедных людей
Регионы предложили минтруда создать реестр бедных людей
Экономика, 17.07.2019
В России идёт пилотный проект по борьбе с бедностью
Почти половина Забайкалья попала под «Дальневосточный гектар»
Почти половина Забайкалья попала под «Дальневосточный гектар»
Экономика, 17.07.2019
В других дальневосточных регионах этот показатель намного меньше
В Улан-Удэ приняли в эксплуатацию пять отремонтированных дворов
В Улан-Удэ приняли в эксплуатацию пять отремонтированных дворов
Экономика, 17.07.2019
Всего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют и благоустроят 37 дворов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^