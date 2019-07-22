Подрядчик залил последнюю плиту марочного бетона второй рулежной дорожки
16 июля завершились работы по устройству РД-F в рамках второго этапа реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ. Генеральный подрядчик – ФГУП «ГВСУ №7» провёл заливку последней плиты марочного бетона второй рулежной дорожки. Последняя соединила новую взлётно-посадочную полосу с основным перроном аэропорта, тем самым обеспечив значительное повышение пропускной способности аэродрома.
- Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории стартовой аварийно-спасательной станции, продолжаются работы по устройству новых очистных сооружений, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
Новая взлётно-посадочная полоса 3400 метров длиной и 45 метров шириной была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Полоса позволяет принимать практически любые типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные пассажирские и сверхтяжёлые транспортные самолёты.
Реконструкция аэродрома ведётся в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы». Объём финансирования составляет более 3,8 млрд. руб.
В аэропорту Улан-Удэ завершился второй этап реконструкции
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 22.07.2019
Подрядчик залил последнюю плиту марочного бетона второй рулежной дорожки
Экономика, 22.07.2019
Иркутский губернатор «взывает к совести»
Строительство обойдётся в 1,5 миллиарда рублей
Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата
Средства пойдут на восстановление трёх сгоревших мостов
«Два-четыре-шесть проектов - это не то количество новых проектов, которые нам нужны в Бурятии», - прокомментировал Юрий Трутнев
Работы проводятся без ограничения движения
Уже 5 тысяч жителей Бурятии заинтересованы в получении дальневосточного гектара
Работы планируется завершить до 1 сентября
На Восточно-Сибирской железной дороге началось строительство четырёх современных пешеходных переходов через пути
В Бурятию приедет делегация Торговой палаты КНДР
К участникам торгов были заявлены избыточные требования
В России идёт пилотный проект по борьбе с бедностью
В других дальневосточных регионах этот показатель намного меньше
Всего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют и благоустроят 37 дворов