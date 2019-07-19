Средства пойдут на восстановление трёх сгоревших мостов
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении Забайкальскому краю шести миллионов рублей на устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в апреле 2019 года.
- Средства пойдут на восстановление трёх сгоревших мостов. В Александрово-заводском районе это мост на подъезде к селу Шара, и мост на дороге местного значения Шара – Шаракан. Кроме того, на эти деньги восстановят мост на подъезде к селу Алеур в Нерчинском районе. Направленные финансовые средства покроют 70 процентов от суммы общего причинённого ущерба, остальные 30 процентов – средства краевого бюджета. При этом работы подрядными организациями на всех объектах уже начаты, – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя краевого правительства Виктор Паздников.
Ранее рабочая группа федерального дорожного агентства «Росавтодор» провела оценку ущерба сгоревших во время пожаров мостов. Ущерб составил 8,5 миллиона рублей.
В апреле этого года в Забайкалье произошли масштабные природные пожары. Сгорели дома, сооружения, домашний скот, пострадали и потеряли имущество почти 300 человек.
6 млн выделено Забайкалью на восстановление сгоревших мостов
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