17 Июля

16 Июля

Популярное

В Бурятии строят 24 детских сада

В Бурятии строят 24 детских сада
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел строящийся детсад в 102 квартале

16 июля глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал строящиеся здания – две школы и один детский садик. Сад строится в 102 квартале и будет рассчитан на 280 детей.

Сдачу детского сада в эксплуатацию готовят к сентябрю этого года. Строительство «коробки» здания завершено, сейчас ведутся работы по устройству фасадов здания, устройству кровли и установке окон.

Штаб будущего садика уже есть, он будет полностью готов к моменту получения лицензии. В садике будет административный блок, также будут музыкальный и актовый залы, столовая и профильные кабинеты. В садике смогут разместиться 14 групп. На первом этаже будут ясли для детей от полутора до трёх лет, второй этаж будет предназначен для детей от 3 до 7 лет.

- С начала строительства мы провели 3 проверки, было выявлено 27 нарушений, из них исправлено пока 2 нарушения. В основном они касаются проектной документации, а по строительным работам нарушений нет, - сообщил заместитель руководителя Госстройнадзора Валерий Пискунов.

Строительные материалы проходят экспертизу качества, сертификаты на их использование также предоставляются Госстройнадзору.

- Мы увидели степень готовности объектов, в первую очередь обратили внимание на качество, которое в приоритете. Строительный контроль и подрядчики подтвердили, что качество выдерживается. У детского сада степень готовности выше чем у школ, сдача в эксплуатацию планируется до конца сентября. Помимо строительства самого детского сада предусмотрено строительство подъездной дороги, деньги на это выделены. Создаются все условия, чтобы и дети учились, и родителям было удобно, - рассказал Алексей Цыденов.

Также он сообщил, что по поручению председателя правительства России, очередь в детские сади должны ликвидировать уже в 2020 году. Как выяснилось, на данный момент по республике строится 24 детских сада. Но даже после того, как они будут сданы в эксплуатацию, ещё 5 тысяч детей останутся в очереди.

- Мы прорабатываем план финансирования. Задача о том, чтобы полностью ликвидировать очереди – есть, но насчет сроков я не готов сказать точно. Будем стараться, - прокомментировал глава республики.

Название новому садику в 102 квартале будут выбирать родители детей путём голосования.

детские сады правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии восстановят два разрушенных после ливней моста
В Бурятии восстановят два разрушенных после ливней моста
Экономика, 16.07.2019
4,4 млн рублей выделят из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации ЧС на восстановление двух мостов в Окинском районе
Резервный фонд Иркутской области увеличили до 1,5 млрд рублей
Резервный фонд Иркутской области увеличили до 1,5 млрд рублей
Экономика, 16.07.2019
Решение принято для помощи пострадавшим от паводка
На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка
На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка
Экономика, 16.07.2019
Разработка одной схемы канализации оценивается в 34 млн рублей
На 10 новых остановок в Братске потратят 4 миллиона
На 10 новых остановок в Братске потратят 4 миллиона
Экономика, 16.07.2019
В ближайшее время в Братске заменят 10 остановок общественного транспорта
В Улан-Удэ отремонтировали два проблемных участка дорог
В Улан-Удэ отремонтировали два проблемных участка дорог
Экономика, 16.07.2019
Ремонт провели на улицах Конечная и Боевая
В Бурятии построят пансионат для стариков
В Бурятии построят пансионат для стариков
Экономика, 15.07.2019
На проект строительства пансионата для престарелых выделено почти 5 миллионов
В Иркутской области построят путепровод за 389 миллионов
В Иркутской области построят путепровод за 389 миллионов
Экономика, 15.07.2019
Путепровод через железную дорогу появится в посёлке Залари Иркутской области
В сквере на Стеклозаводе в Улан-Удэ появятся велодорожки и амфитеатр
В сквере на Стеклозаводе в Улан-Удэ появятся велодорожки и амфитеатр
Экономика, 12.07.2019
На благоустройство сквера на Стеклозаводе выделено 35,5 миллионов рублей
Ипотека под 2% должна помочь остановить отток молодёжи из Бурятии
Ипотека под 2% должна помочь остановить отток молодёжи из Бурятии
Экономика, 12.07.2019
В Бурятии уже возник огромный интерес к будущей льготной ипотеке
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Экономика, 12.07.2019
Минтруд России предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года
В Бурятии построят лукодром и ещё 8 спортивных объектов
В Бурятии построят лукодром и ещё 8 спортивных объектов
Экономика, 12.07.2019
На их строительство выделят 6,14 млрд рублей
На реализацию нацпроектов Бурятии выделят 108 млрд рублей
На реализацию нацпроектов Бурятии выделят 108 млрд рублей
Экономика, 11.07.2019
Большая часть средств будет направлена в Бурятии на социальную сферу
Москва одобрила реконструкцию Дворца детского творчества в Улан-Удэ
Москва одобрила реконструкцию Дворца детского творчества в Улан-Удэ
Экономика, 11.07.2019
Реконструировать Дворец детского творчества планировалось ещё к 350-летию Улан-Удэ
Официальная безработица в Бурятии составляет 1,4%
Официальная безработица в Бурятии составляет 1,4%
Экономика, 11.07.2019
Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 года в Бурятии составил 1,4%

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^