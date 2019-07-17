В Бурятии строят 24 детских сада

Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел строящийся детсад в 102 квартале
16 июля глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал строящиеся здания – две школы и один детский садик. Сад строится в 102 квартале и будет рассчитан на 280 детей.
Сдачу детского сада в эксплуатацию готовят к сентябрю этого года. Строительство «коробки» здания завершено, сейчас ведутся работы по устройству фасадов здания, устройству кровли и установке окон.
Штаб будущего садика уже есть, он будет полностью готов к моменту получения лицензии. В садике будет административный блок, также будут музыкальный и актовый залы, столовая и профильные кабинеты. В садике смогут разместиться 14 групп. На первом этаже будут ясли для детей от полутора до трёх лет, второй этаж будет предназначен для детей от 3 до 7 лет.
- С начала строительства мы провели 3 проверки, было выявлено 27 нарушений, из них исправлено пока 2 нарушения. В основном они касаются проектной документации, а по строительным работам нарушений нет, - сообщил заместитель руководителя Госстройнадзора Валерий Пискунов.
Строительные материалы проходят экспертизу качества, сертификаты на их использование также предоставляются Госстройнадзору.
- Мы увидели степень готовности объектов, в первую очередь обратили внимание на качество, которое в приоритете. Строительный контроль и подрядчики подтвердили, что качество выдерживается. У детского сада степень готовности выше чем у школ, сдача в эксплуатацию планируется до конца сентября. Помимо строительства самого детского сада предусмотрено строительство подъездной дороги, деньги на это выделены. Создаются все условия, чтобы и дети учились, и родителям было удобно, - рассказал Алексей Цыденов.
Также он сообщил, что по поручению председателя правительства России, очередь в детские сади должны ликвидировать уже в 2020 году. Как выяснилось, на данный момент по республике строится 24 детских сада. Но даже после того, как они будут сданы в эксплуатацию, ещё 5 тысяч детей останутся в очереди.
- Мы прорабатываем план финансирования. Задача о том, чтобы полностью ликвидировать очереди – есть, но насчет сроков я не готов сказать точно. Будем стараться, - прокомментировал глава республики.
Название новому садику в 102 квартале будут выбирать родители детей путём голосования.
В Бурятии строят 24 детских сада
Экономика, Фото:
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